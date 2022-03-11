Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что страны Запада допустили ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе и обещание Украине членства в Североатлантическом Альянсе.

Об этом пишет "РИА Новости" в Telegram-канале утром в пятницу, 11 марта.

"Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом... Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать", - сказал Боррель в интервью телеканалу TF1.

Ранее мы писали, что Боррель призвал страны ЕС избегать вступления в прямую войну с РФ и снизить зависимость от российского газа.

Также мы сообщали, что Боррель заявил, что Евросоюз не будет поставлять Киеву самолеты.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".