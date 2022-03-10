Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны помогать Украине в сложившейся ситуации, однако им также следует избегать эскалации и вступления в прямую войну с Россией.

Об этом он заявил в интервью французскому радио France Info.

По словам Борреля, это может обернуться третьей Мировой войной. Боррель считает, что нужно избегать того, чтобы война перекинулась на другие страны. Именно поэтому ЕС не отправляет свои войска на Украину, а лишь поддерживает страну поставками оружия.

Также глава европейской дипломатии привал европейцев выключить газ в своих домах, чтобы "снизить зависимость от того, кто нападал на Украину. Мы должны перерезать пуповину, связывающую нашу экономику с российской, и перерезать поток, позволяющий ей накапливать резервы".

"Еврокомиссия намерена разработать новую директиву, цель которой до конца 2022 года сократить на 2/3 нашу энергетическую зависимость от России", - заявил Боррель.

Напомним, на саммите ЕС в Версале, который пройдет 10-11 марта, обсудят отказ от угля и газа из РФ, расходы на оборону и членство Украины в союзе.

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