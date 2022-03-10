В четверг и пятницу, 10 и 11 марта, в Версале пройдет саммит Евросоюза (ЕС). Западные СМИ соообщают об основных тезисах в проекте декларации саммита.

Так, по данным Reuters, проекте говорится, что ЕС будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России.

Также там сказано, что Евросоюз резко увеличит расходы на оборону, станет более независимым в производстве микропроцессоров, фармацевтических препаратов и продуктов.

Вместе с тем, участники саммита поддержат вступление Украины в ЕС, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно.

Также лидеры ЕС, скорее всего, пока не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, ранее Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

Также мы писали, что Европейский Союз выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте вчера, 9 марта.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.