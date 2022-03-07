В Евросоюзе ожидаю, что в страны - союзники въедут око 5 млн беженцев из Украины.

Об этом заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета ЕС в Монпелье.

"Мы сейчас видим почти 1,6 млн беженцев и боимся, что может быть 5 млн", - сказал он.

Боррель также добавил, что впервые число переселенцев растет столь быстрыми темпами.

Напомним, согласно данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, территорию Украины с начала войны уже покинуло свыше 1,7 млн человек.

Мы также писали о том, что правительство Великобритании планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

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