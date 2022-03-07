МВД Словакии назвало "героем дня" 11-летнего украинского мальчика, самостоятельно прибывшего на украинско-словацкую границу в субботу вечером.

Об этом сообщили на странице МВД Словакии в Facebook.

Юный украинец из Запорожья перешел границу в Словакию с одним лишь полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона родственников в Европе, написанным на руке.

Он приехал один, так как его родители были вынуждены остаться в Украине.

"Волонтеры охотно о нем позаботились, забрали в тепло и предоставили еду и напитки, которые упаковали для следующего путешествия. Он покорил всех своей улыбкой, бесстрашием и решительностью достойным настоящего героя. Благодаря номеру на руке и бумажке в паспорте он смог связаться с близкими, которые пришли за ним позже, и вся история закончилась хорошо", - говорится в сообщении.

Между тем, согласно данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, территорию Украины с начала войны уже покинуло свыше 1,7 млн человек.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.