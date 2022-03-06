Ракетный удар по винницкому аэродрому, фото и видео последствий которого публиковала "Страна", был нанесен с акватории Черного моря, а не из Приднестровья, как сегодня заявлялось.

"Удар по аэропорту Винницы был с юга. По уточненной информации - из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160. Всего было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101 с большой дальностью применения, до 5500 км", - говорится в сообщении Воздушных сил Украины в Facebook.

"В Виннице - аэропорт общего пользования, который эксплуатируют как военные, так и гражданские. Взлетно-посадочная полоса аэропорта строилась давно, поэтому авиационной техники в аэропорту не было. Уточняется число жертв среди мирных и военных", говорится в сообщении.

Напомним, что из-под завалов после ракетного удара по Винницкому аэродрому достали четверых людей. Один из них погиб. Вслед за тем, президент Зеленский жестко потребовал от западных лидеров закрыть небо над Украиной.

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