Украинский патрульный катер "Славянск" затонул в окрестностях Одессы в результате атаки россиян. Его экипаж пропал без вести ещё 3 марта.

Сегодня, 6 марта, городской голова города Южный в Одесской области официально подтвердил, что катер уничтожен во время выполнения боевого задания по разведке и охране Одесского, Черноморского и Южного портов.

Один из членов экипажа был уроженцем города Южный.

"Исчезли без вести люди, среди них наш местный житель Махлин Дмитрий Леонидович, 83 года рождения, надеяться можно было только на удачу, но через три дня никакой другой информации не поступило. Скорбим сегодня вместе с семьей Дмитрия по всему городу и всей стране. Держимся, враг будет повержен и ответит за каждого погибшего украинца", - заявил городской голова города Южный Владимир Новацкий.

Катер типа "Айленд" Соединенные Штаты передали Украине в сентябре 2018 года. Свое название он получил в честь города Славянска Донецкой области.

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