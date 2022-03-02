Кабинет министров Украины намерен запретить плавание в территориальных водах страны и пребывание в украинских морских портах любых российских судов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Такое решение коснется как судов под флагом Российской Федерации, так и судов, среди владельцев или бенефициаров которых есть российские физические и юридические лица.

"Сегодня ожидается принятие правительством Украины двух решений: о расторжении соглашения об использовании внутренних водных путей с Беларусью; о закрытии портов Украины для судов под флагом РФ, запрете судозаходов украинских судов в порты РФ, а также – главное обращение к ИМО с целью распространения указанной информации и введение аналогичных санкций другими странами", – заявили в пресс-службе министерства.

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