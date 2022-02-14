Подводная лодка "Ростов-на-Дону" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России прошла Босфор и вышла в Черное море.

Об этом сообщает издание Hürriyet.

“70-метровая подлодка Черноморского флота ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" вошла в Босфор из Мраморного моря около 12.30 (11.30 по киевскому времени). Приблизительно через 45 минут подводная лодка с бортовым номером В-237, которая прошла под мостом Фатиха Султана Мехмета и прошла мимо побережья в районе Эмирган, последовала в сторону Черного моря", - пишет издание.

Кроме того, по данным издания, российскую военную субмарину сопровождали катера турецкой береговой охраны.

Напомним, что мы рассказывали о том, как боевые корабли Северного флота России вошли в Средиземное море.

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Также мы писали, что в водах РФ во время учений обнаружили подлодку США и выгнали ее с помощью спецсредств. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.