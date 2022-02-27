Одесский пограничный отряд сообщает о захвате Россией двух гражданских судов Украины - танкера "Афина" и сухогруза "Принцесса Николь". Это произошло в субботу, 26 февраля. На судах было 50 членов экипажа.

По данным погранотряда, захват произошел после того как россияне объявили "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря.

"Танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил по открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра", - говорится в сообщении.

При этом, отслеживая движение судов, морские пограничники зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

После того, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, они прекратили выходить на связь. А уже сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

"Таким образом, российские военные корабли в очередной раз дерзко нарушали нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили пиратский захват двух судов под Украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей", - говорится в сообщении.

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