В воскресенье, 27 февраля, доктор Евгений Комаровский записал новое гневное обращение к россиянам и белорусам из-за войны в Украине. Пост он выложил в Instagram.

"Привет, подписчики мои дорогие. Доброе утро, выходной сегодня. Позавтракали, зубки почистили? А знаете с чего начинается утро в Украине? С того, что мы обзваниваем всех, кого не видели ночью. От которых весточки не было Спрашиваем: живы — нет? Когда долго не берут трубку — бьемся в истерике", - сказал он.

В то же время Комаровский уточнил, что русские "машинки" хорошо горят благодаря "бандеровскому смузи", которое украинцы делают вместо "коктейля Молотова".

"Вы знаете, в Харькове горят "тигры". Знаете, кто такие "тигры"? Машинки русской армии. Освободители, бл**ь, приехали! Они горят классно. Наши делают коктейли специальные. Называются "бандеровское смузи". Вместо "коктейля Молотова". У нас война, ребят, война. Зубки почистили, позавтракали? Готовьтесь обедать", - добавил он.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

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