Украинский врач Евгений Комаровский считает, что "Омикрон" можно лечить дома. Это касается тех людей, которые не входят в группу риска и состояние которых значительно не ухудшается. При этом назначать себе антибиотики и другие препараты, которые обычно прописывает врач, нельзя.

Об этом Комаровский рассказал в эфире программы "Час Голованова", видео опубликовано в YouTube.

Комаровский рассказал, что особенность "Омикрона" заключается в том, что чаще всего он поражает верхние дыхательные пути.

"Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим. Если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении", – рассказал Комаровский.

Врач объяснил, что дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно".

"Еда. Если вам не хочется есть, то есть не надо. Если хочется, то желательно что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное", – сообщил Комаровский.

При этом, по его словам, пить нужно обязательно много, независимо от того, хочется или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты.

"Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение) по максимуму. Температура – не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", – заявил врач.

По его словам, необходимо контролировать влажность в помещении – она должна быть в пределах 40-60%.

Разрекламированные противовирусные препараты и стимуляторы иммунитета Комаровский считает "фуфломицинами". Он советует применять обычные солевые растворы для промывания носа, а в случае повышенной температуры – парацетамол и ибупрофен.

Напомним, ранее доктор Комаровский назвал два принципиальных симптома штамма коронавируса "Омикрон". Речь о сильной слабости и боли в горле при глотании.

Также мы писали о том, что врач рассказал, что "Омикрон" впоследствии может вызвать инфаркт и инсульт.