В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что смертность от штамма коронавируса "Омикрон" ниже по сравнению с другими видами коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.

"Новый отчет от CDC показывает, что омикрон-волна в среднем влечет 9 смертей на 1000 случаев заболевания, тогда как во время дельта-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных", - заявил министр.

Ляшко добавил, что благодаря более мощной системе тестирования (более 100 тысяч ПЦР-тестов и более 80 тысяч антигенов за сутки) в Украине способны выявлять больше случаев заражения, тем самым выдерживая среднеевропейский уровень тестирований.

"Отмечу, что благодаря вакцинации при 40 тысяч случаев за сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть лишь каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого", - добавил глава Минздрава.

Напомним, ранее мы писали о том, что португальские ученые пришли к выводу, что несмотря на сверхвысокую заразность "Омикрона", риск госпитализации у подхвативших этот штамм на 75% ниже по сравнению с предыдущими видами Covid-19.

Однако несмотря на то, что риск оказаться в больнице с диагнозом "Омикрон" достаточно мал, во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что этот штамм не является легким заболеванием.