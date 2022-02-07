В Великобритании медики обнаружили ряд кожных проявлений штамма коронавируса "Омикрон", высокую заразность которого недавно продемонстрировали ученые. Некоторые пациенты сталкиваются с сухостью кожи и экземой.

Об этом сообщает Daily Express.

Пациентов с "Омикроном" могут в течение месяцев беспокоить разные проявления заболевания на коже. Одним из них назвали "ковидные пальцы", с этим симптомом сталкивались и заразившееся другими штаммами коронавируса. Пальцы ног могут быть красными, фиолетовыми, воспаленными или иногда покрываться сыпью. Это состояние кожи может вызывать воспаление и зуд, иногда отек и волдыри.

Пациенты с "Омикроном" часто сообщают о том, что у них потрескались или воспалились губы. Эксперты CovidSkinSigns рассказали, что заболевшие "Омикроном" британцы иногда сталкиваются с сухостью кожи, которую можно сравнить с экземой на шее и груди.

Некоторые пациенты жалуются на сыпь, которая обычно покрывает небольшие участки, но может проявиться в любом месте на теле, обычно на руках, ногах и локтях. Другим признаком является тип сыпи, которая выглядит как выпуклые бугорки на коже.

Еще один необычный симптом сравнивают с обморожением - сыпь вызывает появление пурпурных или красных болезненных пятен, которые могут выступать в виде выпуклостей на коже. С ним чаще сталкиваются молодые люди.

Ранее ученые назвали самый обманчивый симптом штамма коронавируса "Омикрон".

Также сообщалось, что ученые оценили риск госпитализации с "Омикроном" по сравнению с другими штаммами коронавируса.