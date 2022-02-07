Ученые назвали самый обманчивый симптом штамма коронавируса "Омикрон"
Британские ученые выяснили, что одним самым популярным симптомом, который пациенты по ошибке принимают за проявление "Омикрона", является расстройство желудка. По мнению специалистов, оно может быть одним из признаков Covid-19, но в последнее время, как показала статистика, им не является.
Об этом сообщили британские ученых из организации Zoe COVID Symptom Study, изучающие данные заразившихся пациентов.
По словам специалистов, увеличение жалоб наблюдалось с середины декабря 2021 года по конец января 2022 года. Однако выяснилось, что резкий рост числа людей, сообщивших о проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), не связан с новым штаммом Covid-19.
Эксперты подчеркнули, что зимой часто наблюдается рост пациентов с расстройством желудка. В частности, оно может быть вызвано норовирусной инфекцией, которая обычно проявляется в это время года. В связи с этим авторы материала рекомендовали мыть руки до и во время приготовления пищи, соблюдать гигиену в общественных местах и придерживаться принципов здорового питания, чтобы избежать кишечных инфекций.
Напомним, ранее британские ученые назвали новый симптом штамма коронавируса "Омикрон".
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