Британские ученые выяснили, что одним самым популярным симптомом, который пациенты по ошибке принимают за проявление "Омикрона", является расстройство желудка. По мнению специалистов, оно может быть одним из признаков Covid-19, но в последнее время, как показала статистика, им не является.

Об этом сообщили британские ученых из организации Zoe COVID Symptom Study, изучающие данные заразившихся пациентов.

По словам специалистов, увеличение жалоб наблюдалось с середины декабря 2021 года по конец января 2022 года. Однако выяснилось, что резкий рост числа людей, сообщивших о проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), не связан с новым штаммом Covid-19.

Эксперты подчеркнули, что зимой часто наблюдается рост пациентов с расстройством желудка. В частности, оно может быть вызвано норовирусной инфекцией, которая обычно проявляется в это время года. В связи с этим авторы материала рекомендовали мыть руки до и во время приготовления пищи, соблюдать гигиену в общественных местах и придерживаться принципов здорового питания, чтобы избежать кишечных инфекций.

Напомним, ранее британские ученые назвали новый симптом штамма коронавируса "Омикрон".

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