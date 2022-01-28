Для штамма коронавируса "Омикрон", который уже вызвал новую ковид-волну в Украине, в отличие от других разновидностей вируса практически не вызывает потерю вкуса и обоняния и затруднения дыхания.

Об этом со ссылкой на российского врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова сообщает радио Sputnik.

Врач рассказал, что коронавирус поражает все органы и системы. Однако "Омикрон" редко добирается до легких.

"Затрудненное дыхание тоже нехарактерно для "Омикрона". Он практически не добирается до легких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве. Я бы не сказал, что бронхиолит при "Омикроне" намного лучше пневмонии при "Дельте", но это более легкое заболевание", – сказал Водовозов.

Кроме того, по его словам, обычно при заражении "Омикроном" пациенты не жалуются на потерю обоняния.

"При нем редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до "Дельты" это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При "Дельте" это встречалось уже реже, а при "Омикроне" потеря обоняния - это редкость", - уточнил Водовозов.

Напомним, британские ученые назвали новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", он связан с поражением ушей.

Также мы писали о том, что главными симптомами "Омикрона" считаются насморк, головная боль и усталость.