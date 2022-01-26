"Омикрон" оказался более устойчивым штаммом вируса. Фото: Pixabay

Японские ученые определили, что штамм коронавируса "Омикрон" может дольше других штаммов находиться на пластиковых поверхностях и коже человека.

Об этом пишет Reuters.

Ученые из Медицинского института Киото заявляют, что штамм коронавируса "Омикрон" обладает высокой способностью оставаться заразным. Это привело к тому, что он вытеснил "Дельту" и стал доминирующим вариантом в мире.

В ходе исследования они выяснили, что на пластиковых поверхностях штамм "Омикрон" живет дольше остальных разновидностей вируса. В частности, среднее время выживания вируса составляет: исходной штамм - 56 часов; "Альфа" - 191,3 ч.; "Бета" - 156,6 ч.; "Гамма" - 59,3 ч.; "Дельта" - 114 ч.; "Омикрон" - 193,5 ч.

Кроме того, на коже среднее время выживания вируса составляет: 8,6 часа - оригинальная версия; 19,6 часа - "Альфа"; 19,1 часа - "Бета"; 11,0 часа - "Гамма"; 16,8 часа - "Омикрон".

На коже все варианты были полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук. Поэтому ученые рекомендуют соблюдать гигиену рук и использовать дезинфицирующие средства.

Напомним, медики назвали самые распространенные симптомы заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Также мы писали, что по оценкам ВОЗ, будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем "Омикрон".

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