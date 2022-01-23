Премьер-министр Новой Зеландии Джсинда Ардерн заявила, что отменила собственную свадьбу из-за штамма коронаивруса "Омикрон".

Об этом сообщает Reuters.

Из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" Новая Зеландия с понедельника переходит на красный уровень реагирования: усилится соблюдение масочного режима.

В закрытых помещениях, таких как бары и рестораны, а также на мероприятиях вроде дней рождения и свадеб, одновременно смогут находиться не более ста человек, а при отсутствии сертификата о вакцинации от COVID-19 лимит составит всего 25 человек.

"Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным в результате пандемии. Такова жизнь", - заявила Ардерн.

Напомним, житель Новой Зеландии за деньги десять раз привился от коронавируса вместо других людей. Мужчина вакцинировался в течение дня в разных центрах вакцинации, где он получил десять прививок от коронавируса. В министерстве здравоохранения страны уже заявили, что обеспокоены данной ситуацией, в связи с чем полиция уже начала расследование.

До этого "Страна" писала, что Лукашенко заявил что вновь перенес коронавирус на ногах", и на этот раз он переболел "Омикроном".