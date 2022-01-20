Новый штамм коронавируса "Омикрон" не просто в три раза заразнее "Дельты", для него также характерен более короткий инкубационный период, чем у других штаммов. Заболевший становится заразным уже в первые сутки инфицирования.

Об отличиях "Омикрона" от других штаммов коронавируса рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в четверг, 20 января.

Новый штамм отличается более коротким инкубационным периодом - всего два-пять дней. Он передается в семь раз быстрее, чем штамм "Дельта". Подхватив "Омикрон", человек может стать заразным и инфицировать других уже в первые сутки.

В случае заражения "Омикроном" чаще возникает боль в горле (в 53% случаев при 34% для "Дельты"), но все же ее нельзя считать специфическим симптомом. Кроме того, сравнительно с предшествующими штаммами, "Омикроном" чаще заражаются дети.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 10 регионах Украины.

Также сообщалось, что в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине. Ее эпицентр - в западных регионах нашей страны, считают в ведомстве.