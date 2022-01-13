Министерство здравоохранения Украины по предварительным результатам научных исследований опубликовало интересные факты о новом штамме коронавируса "Омикрон".

Об этом свидетельствует публикация ведомства на официальной странице в Facebook.

"Страна" публикует главные факты из сообщения Минздрава:

"Омикрон" чаще приводит к инфицированию в домашних ячейках по сравнению со штаммом "Дельта". Новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем он составляет 3 суток. Происходит сдвиг заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст людей, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикрон" – 30,8 года. Увеличивается риск повторного заражения – реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – в 5 раз выше, 13%. Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза заразнее, чем "Дельта". То есть, новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой". В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня. Пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, вызванной "Омикроном". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается. Данные указывают на снижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. По сравнению со штаммом "Дельта", случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице. Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для "Омикрона" вполовину меньше, чем для "Дельты". Только у 0,6% больных "Омикроном" были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни. В то же время данные по госпитализациям не окончательны, ведь во многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией. К тому же большинство исследований были проведены в странах, где уже высок уровень охвата прививками, а потому в больницы попадает меньше людей.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что в ближайшие шесть-восемь недель штаммом коронавируса "Омикрон", который стремительно распространяется по миру, будут заражены 50% населения Европы.

Также "Страна" проанализировала, как штамм начинает поднимать волну заболеваемости в Украине и что об "Омикроне" вообще известно.