В Китае карантин введен в городе Аньян в провинции Хэнань из-за обнаружения двух случаев заражения штаммов коронавируса "Омикрон". В режиме изоляции оказались около 5,5 млн человек. Об этом сообщает Associated Press.

Местным жителям запрещено покидать свои дома. На дороги допускают только транспорт экстренных служб. Также закрыты все магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости.

Сообщается, что случаи заражения "Омикроном" в Аньяне могут быть связаны с аналогичными случаями в городе Тяньцзинь, где власти также ввели локдаун. При этом не исключают, что "Омикрон" впервые в Китае подхватили люди, которые не ездили за рубеж и не контактировали с ранее заболевшими.

Ранее в локдауне оказались 13 млн человек в городе Сиань (провинция Шэньси) и 1,1 млн человек в городе Юйчжоу (провинция Хэнань). Всего в Китае режим изоляции уже затронул порядка 20 млн человек. Однако в Сиане и Юйчжоу власти ведут борьбу против распространения штамма Дельта.

Ранее "Страна" писала о том, что США побили мировой рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Там ковид нашли у 1,35 млн человек.

Также мы сообщали, что в ВОЗ прогнозируют заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.