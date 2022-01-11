В Соединенных Штатах Америки, где в начале января уже били мировой рекорд по количеству заражений Covid-19, сделали это вновь: за минувшие сутки зафиксировали более 1,35 млн случаев коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство подсчитало, что такой показатель является новым мировым рекордом.

Кроме того, за прошедшие сутки количество госпитализаций зараженных Covid-19 составило 135,5 тыс. человек, это также является рекордом, поскольку превышает максимальные показатели января прошлого года в 132 051 человек.

"Смертность составляет в среднем 1700 человек в день, по сравнению с примерно 1400 в последние дни — в пределах, наблюдавшихся ранее этой зимой", — говорится в сообщении.

Агентство также акцентирует на том, что не все штаты США успели опубликовать данные по заболеваемости за минувшие сутки, и окончательная цифра, по мнению Reuters, вероятно, будет еще выше.

Между тем, в Украине за сутки почти в три раза подскочило число новых случаев коронавируса. В течение минувшего дня ковид выявили у 5 429 человек. Вчера сообщалось о 1 969 новых пациентах.

Кроме этого, "Страна" писала о том, что по информации Минздрава, новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", в Украине может начаться уже в конце января.