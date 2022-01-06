С 11 января Австрия вводит обязательное ношение масок типа FFP-2 на открытом воздухе, если расстояние между людьми меньше двух метров.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Вене федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Канцлер сообщил, что власти начнут более активно проводить проверки существующих мер по сдерживанию распространения пандемии коронавируса. Маска типа FFP-2 является действенным средством для защиты себя и окружающих. Эффективность FFP-масок можно увидеть по тому, что их ношение помогает предотвратить распространение волны гриппа. Также, мы видим, что Омикрон - очень заразен и на открытом воздухе очень быстро распространяется. Это значит, что маску нужно будет носить и на улице.

По словам Нехаммера, принято решение о сокращении срока действия, так называемого зеленого паспорта – до шести месяцев. Для людей, получивших уже третью дозу вакцины от коронавируса, он будет действовать и дальше, то есть 9 месяцев.

Напомним, что Италия ввела обязательное ношение медицинской маски на улицах. Также в стране делают необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, кино, театрах и на стадионах.

Также "Страна" писала, что в Испании возвращается требование ношения масок на улице из-за резкого роста количества новых случаев коронавируса.