В январе из-за коронавируса для украинцев остаются закрытыми некоторые страны, в то время как другие, наоборот, упростили или собираются упростить въезд.

Собрали информацию об актуальных правилах въезда для граждан Украины в страны Евросоюза и к другим соседям.

Россия

Въезд закрыт, кроме некоторых категорий украинцев - по работе, учебе, на лечение, имеющих право проживания, близких родственников граждан России.

Также открыт въезд для людей с пропиской в "ДНР" и "ЛНР" и тех, кто их сопровождает из близких родственников. Прибывающим измеряют температуру. Нужен негативный результат ПЦР-теста.

Беларусь

Границы Беларуси закрыты для иностранцев, въезжающих на наземном транспорте - автомобили, автобусы, железная дорога. Но попасть в Беларусь можно воздушным путем - рейсом до аэропорта "Минск".

Но, как известно, для украинцев этот путь тоже заказан - Киев отменил авиасообщение с Беларусью.

Полностью вакцинированные иностранцы освобождены от ограничений. Им больше не нужно проходить ПЦР-тест за 72 часа до въезда. При этом нужно предъявить документ, подтверждающий вакцинацию, выполненную не более 12 месяцев назад. Он должен быть на русском, белорусском или английском языке.

Молдова

Въехать можно при наличии одного их документов: сертификата о полной вакцинации, ПЦР-тест за 72 часа или тест на антигены за 48 часов.

Польша

При пересечении границы нужно предъявить сертификат о вакцинации препаратом, одобренным в ЕС, - Рfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson, а также ПЦР-тест.

ПЦР-тест можно сделать по прибытию в аэропорт, для пересекающих наземную границу, его нужно сделать заранее в Украине.

При этом невакцинированным и привитым "Короноваком", даже несмотря на негативный результат теста, придется провести 14 дней на самоизоляции.

Румыния

Перед прибытием нужно обязательно заполнить форму на сайте иначе это грозит штрафом в размере около 480-750 долларов.

С собой нужно иметь негативный результат теста на коронавирус, сделанный не ране чем за 48 часов до въезда.

Признаются вакцины "Пфайзер", "АстраЗенека", "Модерна", "Джонсон". Непривитым нужно будет пройти 14-дневный карантин.

Грузия

Въехать могут путешественники из Украины, прибывающие воздушным транспортом при условии документа о вакцинации любой вакциной от Covid-19. При пересечении наземной границы дополнительно нужно будет иметь негативный результат ПЦР-теста.

Австрия

В Австрию можно въехать без регистрации и карантина, но только полностью вакцинированным от Covid-19 или недавно переболевшим (в течение последних шести месяцев).

Для пересечения границы в Австрии признаются все вакцины, которые используют в Украине. Прививки нужно подтвердить сертификатом "Дiя", выздоровление - медицинской справкой на английском или немецком языке.

При этом обязательно нужно иметь негативный результата ПЦР-теста, сделанный не позже чем за 72 часа.

В отели, рестораны, бары, театры, на канатные дороги или горнолыжные подъемники пускают только вакцинированных либо выздоровивших. Исключение для привитых "Короноваком": в саму Австрию с ним пустят, но в отель не поселят и в ресторане не обслужат.

Чехия

В Чехию могут въезжать вакцинированные туристы из Украины (препараты Рfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson) при наличии ковид-сертификата. Также нужно предъявить негативный тест ПЦР не старше 72 часов.

Въезд возможен и при наличии справки с QR-кодом о перенесенном коронавирусе не более чем 180 дней назад.

При въезде в Чехию нужно заполнить специальную онлайн-форму. Полученное на почту подтверждение нужно будет предъявить пограничникам.

Словакия

МИД Украины рекомендует украинцам отказаться от въезда в Словакию. поскольку с 8 декабря на четыре недели (то есть до 5 января) там была объявлена чрезвычайная ситуация. В рамках локдауна закрыты отели, рестораны, ТРЦ. Объявлен комендантский час с запретом перемещаться без уважительных причин.

При этом сам въезд не запрещен. Для этого нужно иметь ковид-сертификат, ПЦР-тест и заполнить онлайн-форму перед приездом.

Германия

Въехать в Германию могут украинцы вакцинированные Рfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson с документом, подтверждающим это.

Также перед поездкой нужно заполнить регистрационную форму онлайн, распечатать подтверждение и взять его в поездку. А также иметь негативный результат ПЦР-теста.

Франция

Украину во Франции отнесли к "красной зоне". Въезд разрешен для украинцев, полностью вакцинированных одним из этих препаратов: Рfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

При этом нужно иметь негативный результат ПЦР-теста или теста на антигены, сделанных не позже чем за 48 часов.

Невакцинированным украинцам - или привитым препаратом не из списка - нужно будет иметь документ, доказывающий необходимость въезда.

Венгрия

В Венгрию можно въехать с сертификатом о вакцинации любой вакциной и результатами ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 2 часа до въезда.

Италия

Въезд для украинских туристов с 16 декабря запрещен. Исключение сделано для граждан Украины, официально имеющих право на работу и проживание. Такие правила будут действовать как минимум до 31 января 2022 года.

Греция

Все прибывающие путешественники должны иметь негативный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа или результат теста на антигены, сделанный за 24 часа.

Также они должны пройти контрольные тесты на COVID-19 на второй и четвертый дни после прибытия.

Упрощают процедуру документы, подтверждающие полную вакцинацию от коронавируса или выздоровление в течение последних трех месяцев. Признаются все вакцины, которые делают в Украине.

Израиль

С 9 января Израиль открывает границы для иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса одобренными в стране вакцинами: AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Украины это тоже касается, поскольку она в "оранжевом списке". Это подразумевает, что кроме документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, понадобится:

- заполнить специальную форму онлайн за 48 часов до прибытия,

- сделать ПЦР-тест до въезда и еще один по прибытии,

- провести в Израиле сутки на самоизоляции до того, как станут известны результаты теста.

Турция

Для въезда нужно выполнить одно из условий:

- иметь сертификат о вакцинации любой из вакцин. которые делают в Украине,

- документ, подтверждающий выздоровление от коронавируса в течение последних шести месяцев,

- ПЦР-тест, сделанный за 72 часа,

- экспресс-тест, сделанный за 48 часов.

Все прибывшие будут проходят медицинский осмотр на предмет выявления симптомов ковида, включая проверку температуры. Также могут попросить пройти произвольное ПЦР-тестирование по прибытии.