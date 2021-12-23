Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что в стране возвращается требование ношения масок на улице из-за резкого роста количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщают в публикации BBC.

В связи с рекордным количеством новых случаев в Испании во вторник 21 декабря (49823 случая) возобновляют требование соблюдать масочный режим на улице. Полгода назад это требование было отменено.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Европе ожидается всплеск заражений "Омикроном", а Испания снова оказалась в эпицентре пандемии.

По словам Санчеса, масочный режим вступит в силу уже к Рождеству. Также он рассказал, что с помощью активного участия военных, планируется ускорить программу ревакцинации. Высокий показатель вакцинации населения в Испании помог им избежать жестких мер осенью, в отличии от других стран Европы. Но новый штамм "Омикрон" распространяется за считанные дни, и уровень заболеваемости подскочил к 695 случаям на 100 000 человек. В Испании "Омикроном" болеют почти половина инфицированных.

На 23 декабря 2021 в Испании зафиксировано 5 645 095 случаев заражения Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 88 937 человек. В активной фазе болезни находятся 559 090 человек, из них 1 466 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1,58%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня составило почти пять миллионов.

Напомним, что "Омикрон" является самым распространяющимся в мире, его выявили уже в 106 странах.

Также "Страна" писала, что согласно исследованиям риск госпитализации со штаммом коронавируса "Омикрон" на 45% ниже, чем с "Дельтой".