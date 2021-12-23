По состоянию на утро четверга, 23 декабря, в красной зоне карантина остались только Волынская и Запорожская области, а все другие регионы Украины оказались в желтой зоне.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения Украины.

Сегодня шесть регионов вышли из красной и перешли в желтую карантинную зону. Среди них Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Напомним, в Киеве утвердили порядок введения карантинных спецпропусков на случай роста заражений коронавирусом. Вместе с тем киевские власти сейчас не планируют вводить спецпропуска или ограничивать работу общественного транспорта.

Также мы сообщали, что в Украине третий день растет заболеваемость ковидом. В течение минувших суток в нашей стране зафиксировали 7 312 новых случаев коронавируса. 275 человек умерли от болезни, 16 521 - выздоровел.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения полагают, что 2022 год может стать годом прекращения пандемии коронавируса. В ВОЗ считают, что разработка вакцин второго и третьего поколения, развитие противомикробных препаратов и появление других инноваций помогут прекратить пандемию уже в следующем году.