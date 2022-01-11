Несмотря на заявление системы хранения мединформации Elga о том, что обязательную вакцинацию от коронавируса в Австрии получится реализовать только в апреле, канцлер Карл Нехаммер подтвердил ранее озвученное намерение правительства страны ввести обязательную иммунизацию от коронавируса уже с февраля текущего года.

Об этом он заявил в интервью Австрийскому агентству печати.

На вопрос журналиста о том, состоится ли запуск обязательной вакцинации в начале февраля, канцлер заявил: "С моей точки зрения: да".

По словам Нехаммера, в ближайшее время после некоторых доработок законопроект об обязательной вакцинации представят в финальном варианте.

"Серьезные возражения теперь будут рассмотрены и, при необходимости, включены. С моей точки зрения, необходимость обязательной вакцинации сомнений не вызывает", - сказал австрийский канцлер.

Он также подтвердил, что план правительства Австрии обязательно будет реализован с февраля, несмотря на технические сложности с системой учета электронных медицинских карт.

Напомним, о том, что Австрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию с 1 февраля сообщал бывший федеральный канцлер Александр Шалленберг.

Согласно законопроекту обязательная вакцинация должна вступить в силу в Австрии с 1 февраля, при этом штраф за отказ от прививки составит до 3600 евро.

Вместе с тем создатели системы хранения медицинской информации Elga заявили, что начать в Австрии обязательную вакцинацию от коронавируса с февраля технически почти невозможно, реализовать ее получится только в апреле. В Elga заявляли, что правительство никак не консультировалось с ними о сроках введения обязательных прививок для населения.