Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в ближайшие шесть-восемь недель штаммом коронавируса "Омикрон", который стремительно распространяется по миру, будут заражены 50% населения Европы.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает Reuters.

По его словам, в первую текущего неделю в Европе было зарегистрировано более семи миллионов новых случаев заболевания Covid-19.

"При таких темпах Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения в регионе будут инфицированы "Омикроном" в ближайшие 6-8 недель", - сказал Клюге.

Напомним, днем ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине в связи со штаммом коронавируса "Омикрон" следует ждать "чрезвычайно резкого подъема заболеваемости" Covid-19.

Кроме того, главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин спрогнозировал, что в Украине в конце января ожидается новая волна коронавируса, спровоцированная "Омикроном". Пик всплеска заболеваемости Covid-19 придется на февраль, считает он.

Вместе с тем, мы рассказывали, что греческие ученые несколько дней назад обнаружили на Кипре новую ковид-мутацию, которую назвали "Дельтакрон". Однако пока неизвестно, насколько этот гибрид опаснее других.