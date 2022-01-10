Генеральный директор компании "Pfizer", вакцину которой ранее признали неэффективной против нового штамма, Альберт Бурла рассказал о сроках появления уже действующего против штамма "Омикрон" препарата. По его словам, вакцина появится весной этого года.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на слова гендиректора "Пфайзера".

"Эта вакцина будет готова в марте", - сказал Альберт Бурла и добавил, что в компании уже начали производство первых доз.

По его словам, что эта препарат от "Pfizer" будет эффективен не только от "Омикрона", но и от других штаммов covid-19. Он также добавил, что до сих пор неясно, нужна ли эта вакцина или как она будет использоваться, однако у "Pfizer" все равно будет готово несколько доз, потому что в правительстве хотят, чтобы она была готова как можно скорее.

"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфекций", - добавил Бурла.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что штамм коронавируса "Омикрон" переносится не так тяжело, как "Дельта". Однако у него есть свои особенности, и им в ближайшее время переболеют почти все.

Кроме того, мы также писали о том, несмотря на то, что новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами Covid-19 остается намного ниже.