В Гонконге приказали сдать тысячи хомяков на "утилизацию" после выявления у животных Covid-19.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Covid-19 обнаружили у 11 из 178 хомяков, кроликов и шиншилл, протестированных в одном из зоомагазинов. Там пытались определить, как 23-летний работник заразился штаммом коронавируса "Дельта". В связи с этим и протестировали животных на Covid-19.

Вместе с тем, случай инфицирования работника является первым за три месяца. Позже у двух сотрудников зоомагазина также подтвердился ковид, в том числе у того, кто чистит клетки для животных и ухаживает за хомяками.

Владельцев животных, которые купили хомяков за несколько дней до Рождества, попросили сдать их обратно. Также граждан призвали "не целовать и не бросать их на улице".

Кроме того, продажу хомяков и импорт всех грызунов в Гонконге приказали немедленно остановить.

В свою очередь, министр здравоохранения Гонконга София Чан заявила, что нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать болезнь людям.

"Мы оценили риски, связанные с этими партиями, как относительно высокие, и поэтому приняли решение, основанное на потребностях общественного здравоохранения", - сказал директор по сельскому хозяйству, рыболовству и охране природы, доктор Леунг Сиу-фай.

Власти заявили, что со всеми животными, изъятыми из зоомагазина, будут обращаться "гуманно".

Напомним, и ранее сообщалось о заражении животных коронавирусом. В 2020 году в Дании сожгли миллионы норок после того, как у некоторых из них был обнаружен мутировавший вариант Covid-19. Хотя потом власти признали, что экстренное решение уничтожить всех разводимых в стране норок было неправильным.

Кроме того, мы писали, что власти города Харбин на севере Китая без согласия хозяйки усыпили трех ее домашних кошек, заразившихся коронавирусом.

Вместе с тем, сообщалось, что в зоопарках США у животных массово выявляют коронавирус.