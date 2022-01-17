Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли получил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает его представитель Дэйв Батлер.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли работает удаленно и изолирует себя от контактов с другими сотрудниками после положительного теста на COVID-19.

"Болезнь проходит в легкой форме, и он может выполнять все свои обязанности удаленно, генерал получил вакцины от COVID-19, включая ревакцинацию. Все остальные члены Объединенного комитета начальников штабов, кроме одного, вчера получили отрицательный результат на COVID-19. Положительный тест был у коменданта морской пехоты генерала Дэвида Бергера, который также продолжает исполнять свои обязанности удаленно", - сообщил представитель.

Последний контакт генерала Милли с президентом Байденом состоялся в среду, 12 января, на похоронах генерала Одиерно. За несколько дней до и каждый день после контакта с президентом, результат теста был отрицательным, до вчерашнего дня.

Напомним ранее "Страна" писала, что мэр Киева Виталий Клчико второй раз заболел Covid-19, он ушел на самоизоляцию, лечится и работает из дома.

Также, мы писали, что 25 ноября умер бывший мэр Киева 83-летний Александр Омельченко, он возглавлял столицу с 1996 по 2006 год.