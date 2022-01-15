Глава ПЦУ Епифаний, который вакцинировался против ковида в прошлом году, получил положительные результаты заражения Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

"Митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации. В связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей", - говорится в сообщении.

Между тем, за прошедшие сутки, 14 января, коронавирус в Киеве подтвердился у 1178 человек. Это самый высокий показатель по стране.

Напомним, сегодня также появилось сообщение, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом.

Также "Страна" писала, что в период с 3 по 9 января коронавирусом в мире заразились больше 15 миллионов человек. Это рекорд за всю пандемию. Количество заразившихся коронавирусом в этот период выросло на 55%, при этом количество летальных случаев практически не изменилось.