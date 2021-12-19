Глава Православной церкви Украины Епифаний надеется, что в течение следующих 10 лет наша страна перейдет на празднование Рождества по Григорианскому календарю - 25 декабря.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Будем прогнозировать, что на протяжении 10 лет. А дальше будем смотреть. Это трудно так предсказать", - сказал клирик.

Епифаний добавил, что лично он поддерживает переход празднования Рождества по новому стилю. Но при этом заметил, что переход должен осуществляться поэтапно, ведь сегодня украинцев "пытаются делить и по языку, и по религии". Однако не уточнил, кто именно пытается делить.

Также глава ПЦУ сказал, что сейчас "храмы 25-го будут пустыми, а 7-го будут полными".

"Это больше всего связано с традициями внутри. Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать", – прокомментировал Епифаний.

Глава ПЦУ также считает, что нужно "проводить прежде всего просветительскую работу".

"Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить", - резюмировал он.

Как писала "Страна", еще в 2018 году тогда новоизбранный глава ПЦУ заявил, что хочет перенести празднование Рождества по Григорианскому календарю.

Также мы писали, что недавно во Львове сняли русофобское видео о том, почему необходимо встречать праздник 25 декабря.