За прошедшие сутки, 14 января, коронавирус в Киеве подтвердился у 1178 человек. Это самый высокий показатель по стране.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко у себя в Facebook.

Так, всего за сутки заболели:

636 женщин

487 мужчин

27 девочек (от 5 месяцев до 17 лет)

28 мальчиков (от 2 до 17 лет)

Кроме того, по словам Кличко, от болезни за прошлый день умерли 9 человек: шесть женщин и трое мужчин.

При этом выздоровели от коронавируса 989 пациентов, а госпитализировать пришлось 119 жителей столицы.

Напомним, всего за прошедшие сутки в Украине подтвердились 10 569 новых случаев заболевания, что является рекордом этой недели. Больше всего за последние сутки случаев заболевания подтвердилось в Киеве, а также Львовской и Ивано-Франковской областях.

Позавчера количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 476 граждан. Тогда заболели чуть больше 660 детей.

Также мы сообщали, что в Украине впервые за месяц за день коронавирусом заразились больше 10 тысяч человек.

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