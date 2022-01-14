В Украине четвертый день подряд растет заболеваемость ковидом. Второй день число новых заражений удерживается на уровне выше 10 тысяч. Вчера коронавирус в нашей стране обнаружили у 10 476 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утро 14 января пресс-службой Минздрава.

Среди новых зараженных, по информации ведомства, 663 ребенка и 241 медик. В больницы вчера попали 1 656 человек. 140 случаев ковида оказались летальными. Выздоровели 7 285 украинцев.

Кроме того, вчера в Украине сделали 92 835 прививок от ковида. 32 334 человека получили первую дозу вакцины, 45 465 - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 551 человеку, бустерную дозу вкололи 14 485 украинцам.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 737 510 случаев коронавируса. Из них 98 068 оказались летальными. 3 545 111 человек выздоровели.

Напомним, на днях в Национальной академии наук сообщили, что в Украине уже началась новая волна коронавируса, которую в Минздраве ожидали только к концу месяца.

Также мы сообщали, что вчера в Украине впервые за месяц за день коронавирусом заразились больше 10 тысяч человек.

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