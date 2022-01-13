В Украине впервые за месяц (с 11 декабря 2021 года) число новых случаев коронавируса превысило отметку в 10 тысяч. За прошлые сутки в нашей стране выявили 10 046 заражений.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава 13 января.

По информации ведомства, вчера ковид выявили у 590 детей и 255 медиков. В больницы попали 1 676 пациентов. 191 случай коронавируса оказался летальным. Выздоровели 7 202 человека.

За день в Украине сделали 102 580 прививок от ковида. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу - 53 342 человека. Дополнительную прививку сделали 749 людям, бустерную - 15 037 украинцам.

За все время пандемии в Украине ковид выявили у 3 727 034 человек. Из них 3 537 826 человек выздоровели. 97 928 случаев коронавируса оказались летальными.

Напомним, что ранее в Национальной академии наук сообщили, что в Украине уже началась новая волна коронавируса. По информации ученых, число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

Также мы писали, что за прошлую неделю коронавирусом в мире заразились больше 15 миллионов человек, и это - рекорд за всю пандемию.

Кроме того, сообщалось, что в ВОЗ прогнозируют заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.