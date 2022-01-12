В США женщина привезла своего сына на тестирование на коронавирус в багажнике автомобиля. Такое необычное для ребенка место она выбрала потому, что не хотела от него заразиться.

Об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошел в Хьюстоне. Женщину обвинили в том, что она подвергла ребенка опасности после того, как она якобы поместила своего заболевшего 13-летнего сына в багажник авто.

Нашел подростка в багажнике сотрудник службы здравоохранения. Согласно ордеру, директор службы здравоохранения заявила, что собирала информацию об автомобилях в очереди на тестирование на COVID, когда "обнаружила женщину-водителя, позже идентифицированную как Сара Бим, с ребенком в багажнике".

Матери сказали, что не проведут тест мальчику, пока его не достанут из багажника, также медработники вызвали полицию. В ходе расследования полиция смогла просмотреть камеры наблюдения в соседней средней школе. Записи подтвердили, что ребенок был в багажнике.

Суд освободил женщину под залог в полторы тысячи долларов. Она работает учительницей в средней школе, но сейчас отправлена в административный отпуск.

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