На Закарпатье 7 января в территориальный центр экстренной медицинской помощи поступил вызов из одного из сел Иршавщины от женщины, которая заявила, что "нашла на помойке новорожденного ребенка".

Об этом сообщает "103 Закарпатье" в Facebook.

По словам женщины, младенца она нашла в картонной коробке, когда выносила мусор. Прибывшие на вызов медики обнаружили, что младенец был уже переодет, и вел себя абсолютно спокойно.

Фельдшер осмотрела ребенка, обработала пуповину и заметила нестыковки в рассказе женщины. На место прибыла полиция и выяснила, что младенца на самом деле родила 16-летняя дочь женщины, которая заявила, что нашла ребенка. Семья решила придумать такую историю, чтобы скрыть от односельчан факт беременности несовершеннолетней девочки, боясь осуждений с их стороны.

Молодую маму и новорожденную девочку доставили в Иршавскую районную больницу. Они обе чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее мы писали о том, что в поселке Толстое Тернопольской области мать оставила своего новорожденного ребенка в сумке на территории заброшенного молокозавода. Полицейские задержали женщину. Теперь она на три года может сесть в тюрьму.

Кроме того, мы также сообщали о том, что утром 7 ноября в Мелитополе Запорожской области бездомные обнаружили мертвого младенца в мусорном баке на улице Ярослава Мудрого. Ребенка завернули в полотенце, положили в пакет и выбросили в бак с отходами.