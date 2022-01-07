В Харькове возле одного из жилых многоквартирных домов обнаружили тело младенца в пакете. Его предположительная мать сейчас госпитализирована.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в городе.

Мертвого ребенка обнаружили в Шевченковском районе Харькова, у подъезда дома на улице Есенина. 6 января вечером сообщение о находке поступило в дежурную часть полиции. Для установления возможных свидетелей правоохранители совершили поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения.

"Предварительно установлено, что мать младенца – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, возле которого обнаружено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу", - сказано в сообщении.

Тело младенца отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

Напомним, несколько лет назад гуляя в парке с собакой, киевлянка случайно нашла тело младенца в пакете.

Также сообщалось, что однажды в Киеве в машине металлолома нашли тело младенца.