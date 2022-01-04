В Запорожской областной детской больнице в канун Нового года умер двухлетний мальчик. В результате случившегося родственники ребенка избили четырех медиков и лифтера.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на директора КНП Запорожская областная детская клиническая больница Юрия Борзенко.

По его словам, около 10 человек, которые являются друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло больницы, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение.

После чего они избили двух медбратов, которые пытались их сдерживать, а также дежурного врача. На следующий день они также избили лифтера и врача-кардиолога.

Инциденты произошли 30 и 31 декабря.

Борзенко добавил, что работа реанимации, в которой находились четверо больных детей, была остановлена.

Всего в медучреждении лечились 270 детей. По словам врачей, работа медучреждения на 12 часов была парализована.

Руководитель больницы добавил, что дежурный врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и продолжают работать.

Причину смерти ребенка установят ​​после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Как объясняют медики, у ребенка были сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

В полиции по факту избиения персонала больницы открыли дело по ч. 2 ст. 296 и ч. 1 ст. 129 УКУ – хулиганство и угроза убийством.

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