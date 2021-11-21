В городе Лебедин Сумской области на территории бывшего предприятия 12-летнего мальчика засыпало землей. К сожалению, мальчика не удалось спасти. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вечером 20 ноября.

На место вызова прибыла бригада государственной пожарно-спасательной части. Обнаружив фрагмент капюшона в почве, группа спасателей незамедлительно приступила к раскапыванию почвы и на глубине около 30 см наткнулись на мальчика без признаков жизни после чего передали работникам экстренной медицинской помощи. Несмотря на приложенные усилия врачей , спасти мальчика не удалось.

Товарищ мальчика, которого засыпало почвой, обратился за помощью к местной жительнице. По предварительным данным, после того как женщина пришла на место происшествия, она позвонила по телефону на линию "101".

"Выездом на место происшествия предварительно установлено, что двое мальчиков, 12 и 13 лет, собирали металлолом на территории бывшего завода. Но из-за оползня один из них оказался под завалом", — рассказали правоохранители.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай". Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

"Ни при каких обстоятельствах не оставляйте своих детей без присмотра! Разъясняйте им основные правила безопасного поведения и к каким опасным последствиям может привести их несоблюдение!", - напоминают спасатели.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в субботу, 20 ноября, в Черниговской области штормовой ветер повалил деревья. Вследствие этого движение по некоторым трассам было перекрыто. Правоохранители рассказали, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги.

Также мы писали, что В МОЗ рассказали украинцам о новых правилах вызова "скорой помощи" и сроках её приезда. Человек, у которого критическое кровотечение, может умереть в течение 7-10 минут, а с внезапной остановкой сердца ещё быстрее. Поэтому предоставление первой помощи на месте происшествия до прибытия бригады экстренной медицинской помощи имеет ключевое значение для спасения жизни пациента.