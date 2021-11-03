В Волынской областной детской больнице 28 октября скончалась 8-летняя девочка от сильного отравления, которая незадолго до этого употребляла еду из каштанов, которую приготовила ее мама.

Об сообщает информационное агентство "Волынские Новости".

В больнице медики подозревают, что причиной смерти стало отравление каштанами.

Когда девочке стало плохо, семья длительно время не обращалась за помощью к врачам, а занималась самолечением, поэтому в больницу ребенка доставили в крайне тяжелом состоянии.

В оперативно-диспетчерской службе КП "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" сообщили, что в скорую вызов поступил 21 октября в 19:40, с сообщением о том, что 8-летняя девочка имеет признаки отравления. Как установили медики на месте, ребенок за несколько дней до такого состояния употреблял каштаны. После этого ребенок пил только воду и не употреблял никакой пищи. Сотрудники скорой помощи экстренно госпитализировали ребенка в больницу. Известно, что в приемном отделении девочка упала в обморок, ее сразу же направили в реанимационное отделение.

К сожалению, 28 октября девочка скончалась в больнице. Информацию подтвердил заместитель генерального директора КП "Волынское областное детское территориальное медицинское объединение" по хирургической работе Игорь Дородных. Он рассказал, что ребенка действительно доставили в больницу с отравлением. Однако из-за халатности родителей, ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии, из которого его не удалось спасти.

Напомним, ранее "Страна" информировала об инциденте, который произошел 11 сентября в Москве. В пятницу вечером московские медики диагностировали смерть 15-летней девочки и ее бабушки после того, как вся семья съела арбуз. Еще троих человек, употреблявших ягоду, врачам пришлось госпитализировать. В связи с этим эксперты провели анализ крови погибших от отравления и выявили следы этиленгликоля.