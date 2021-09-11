В Москве два человека умерли от отравления арбузом. Фото: АГН Москва

В пятницу вечером в Москве медики диагностировали смерть 15-летней девочки и ее бабушки после того, как вся семья съела арбуз. Еще троих человек, употреблявших ягоду, врачам пришлось госпитализировать, передает Telegram-канал Baza.

Так, арбуз употребляла 15-летняя девочка, ее мать и бабушка. Сперва также появилась информация о том, что плохо стало и отцу семейства, но потом выяснилось, что женщина разведена, а мужчина в этот момент находился в другом месте.

"На следующий день у матери, бабушки и 15-летней девочки началась обильная рвота. Домой вызвали скорую, но медики госпитализировать больных не стали, потому что списали всё на обычное отравление", - говорится в сообщении.

В Москве отравились арбузом. Скриншот: Телеграм/База

К вечеру, утверждают журналисты, состояние всех трех стало хуже, поэтому врачей вызвали повторно. Семью госпитализировали.

"Пенсионерка умерла вчера вечером, сегодня утром скончалась и девочка. Здоровье мамы удалось стабилизировать", - добавили журналисты.

В то же время представители магазина "Магнит" обещают проверить все партии арбузов, доставленные в московский регион. Представитель компании рассказал, что плановая проверка ягод была на прошлой неделе. Результат показал, что состояние продукта соответствует нормам.

В Москве отравились арбузом. Скриншот: Телеграм/База

Позже появились кадры работы спасателей из квартиры семьи на улице Совхозной. Прибывшие на место следователи допросили соседей на предмет выявления подобных случаев. Как удалось выяснить – утром был госпитализирован мальчик, но он в день отравления ел мясо.

Также приехали сотрудники "Мосгаза", чтобы проверить – нет ли в квартире утечки. В это время работники "Водоканала" взяли пробы воды из крана и подвала.

Журналистам спустя время удалось выяснить – утром из дома госпитализировали еще троих жильцов. Медики диагностировали у них отравление, в связи с чем всех отправили в инфекционную больницу.

Ранее "Страна" сообщала, что летом этого года в Прикарпатском лагере госпитализировали 18 человек с массовым отравлением, среди них оказалось 16 детей.

Также мы сообщали, что в Виннице семнадцать человек угодили в городские больницы с отравлением после того, как весело отмеили выпускной вечер в одном из городских ресторанов.

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