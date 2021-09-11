В пятницу вечером в Москве медики диагностировали смерть 15-летней девочки и ее бабушки после того, как вся семья съела арбуз. Еще троих человек, употреблявших ягоду, врачам пришлось госпитализировать, передает Telegram-канал Baza.

Так, арбуз употребляла 15-летняя девочка, ее мать и бабушка. Сперва также появилась информация о том, что плохо стало и отцу семейства, но потом выяснилось, что женщина разведена, а мужчина в этот момент находился в другом месте.

"На следующий день у матери, бабушки и 15-летней девочки началась обильная рвота. Домой вызвали скорую, но медики госпитализировать больных не стали, потому что списали всё на обычное отравление", - говорится в сообщении.

К вечеру, утверждают журналисты, состояние всех трех стало хуже, поэтому врачей вызвали повторно. Семью госпитализировали.

"Пенсионерка умерла вчера вечером, сегодня утром скончалась и девочка. Здоровье мамы удалось стабилизировать", - добавили журналисты.

В то же время представители магазина "Магнит" обещают проверить все партии арбузов, доставленные в московский регион. Представитель компании рассказал, что плановая проверка ягод была на прошлой неделе. Результат показал, что состояние продукта соответствует нормам.

Позже появились кадры работы спасателей из квартиры семьи на улице Совхозной. Прибывшие на место следователи допросили соседей на предмет выявления подобных случаев. Как удалось выяснить – утром был госпитализирован мальчик, но он в день отравления ел мясо.

Также приехали сотрудники "Мосгаза", чтобы проверить – нет ли в квартире утечки. В это время работники "Водоканала" взяли пробы воды из крана и подвала.

Журналистам спустя время удалось выяснить – утром из дома госпитализировали еще троих жильцов. Медики диагностировали у них отравление, в связи с чем всех отправили в инфекционную больницу.

Ранее "Страна" сообщала, что летом этого года в Прикарпатском лагере госпитализировали 18 человек с массовым отравлением, среди них оказалось 16 детей.

Также мы сообщали, что в Виннице семнадцать человек угодили в городские больницы с отравлением после того, как весело отмеили выпускной вечер в одном из городских ресторанов.