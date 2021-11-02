Одиннадцать туристов из Украины отравились в одном из отелей Египта. Сейчас украинский консул поддерживает связь с пострадавшими гражданами.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко сообщил, что они не нуждаются в госпитализации.

"Медицинская помощь оказывалась силами гостиничного врача. Состояние украинцев сейчас удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются. После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель", - рассказал он.

Посольство обратилась к египетским компетентным органам, чтобы те приняли меры для улучшения качества услуг.

"Дипломаты также напомнили украинским туроператорам в Египте о необходимости оперативного информирования посольства о чрезвычайных ситуациях с нашими туристами", - добавил Николенко.

Напомним, ранее "Страна" информировала об инциденте, который произошел 11 сентября в Москве. В пятницу вечером московские медики диагностировали смерть 15-летней девочки и ее бабушки после того, как вся семья съела арбуз. Еще троих человек, употреблявших ягоду, врачам пришлось госпитализировать. В связи с этим эксперты провели анализ крови погибших от отравления и выявили следы этиленгликоля.