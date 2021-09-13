Специалисты провели анализ крови погибшей после отравления арбузом 61-летней москвички и ее несовершеннолетней внучки и выявили следы этиленгликоля. Это ядовитое, токсичное вещество, попадание в организм человека которого может привести к смерти.

Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на собственный источник.

Этиленгликоль используют в качестве растворителя для красящих веществ, как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. При попадании в организм может привести к летальному исходу.

Напомним, 10 сентября в Москве вся семья (бабушка, мама и дочка) попала в больницу с отравлением после того, как съела арбуз из магазина "Магнит". Внучку и бабушку спасти не удалось, состояние матери медикам удалось стабилизировать. Как выяснилось, из этого же дома госпитализировали с отравлением еще троих человек.

Также "Страна" рассказывала, как в одной из школ Хмельницкого массово отравились ученики младших классов. Пострадало более 90 человек, в полицию обратились родители десятков людей. Школу перевели на дистанционное обучение.