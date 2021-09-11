По состоянию на субботу, 11 сентября, количество отравившихся в пищеблоке школы в Хмельницком возросло до 92. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Информацию о первых 4 случая госпитализации детей полицейские получили 7 сентября. С тех пор количество госпитализированных детей и лечащихся дома, растет. Согласно информации Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 18:00 часов 10 сентября в различные медицинские учреждения, в том числе и семейных врачей, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии", - рассказали правоохранители.

Всего в полицию обратились 39 родителей детей. На данный момент ведется расследование касательно массового отравления. Устанавливается состояние пострадавших. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз.

Само учебное заведение перешло на дистанционную форму обучения, а у работников взяли необходимые анализы.

Вчера мы писали, что в Хмельницком произошло масштабное ЧП. Здесь, спустя всего неделю после первого звонка, произошло массовое отравление учеников младших классов. В одной из школ города 84 школьника 1-4 классов отравились после обедов в школьной столовой. У всех - острая кишечная инфекция.

Также мы сообщали, что в Виннице семнадцать человек угодили в городские больницы с отравлением после того, как весело отметили выпускной вечер в одном из городских ресторанов.