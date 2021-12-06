В Луцке мама восьмилетней девочки, которая умерла от отравления после поедания блюда с каштанами, выбросилась из окна. От полученных при падении травм она умерла на месте.

Об сообщает информационное агентство "ВолыньПост" со ссылкой на собственные источники.

Ранним утром в полицию поступило сообщение, что из окна дома выбросилась 52-летняя женщина и умерла на месте. В издании сообщают, что это мама недавно умершей от отравления девочки.

Напомним, в конце октября в Луцке в больницу попала девочка, которая перед этим ела блюдо из каштанов, приготовленное ее мамой. Семья ребенка долгое время не обращалась за медицинской помощью и занималась самолечением и в больницу ребенок попал в тяжелом состоянии, спасти девочку не удалось.

Стоит отметить, что конский каштан, который в основном и растет на улицах украинских городов, не пригоден к пище. Несмотря на лечебные свойства в сыром виде его плоды токсичны и могут стать причиной серьезного отравления.

Также сообщалось, что в Киевской области восемь школьниц отравились антисептиком.