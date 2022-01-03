Шевченковский районный суд Киева отправил под домашний арест 42-летнего водителя BMW, который в первый день января на столичном перекрестке проспекта Свободы и улицы Светлицкого сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика и скрылся.

Об этом сообщил пресс-служба полиции Киева.

По решению суда водитель будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Водитель "БМВ" совершил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. После совершённого мужчина скрылся с места происшествия.

Патрульные полицейские, получившие ориентировку на авто, остановили нарушителя в Оболонском районе столицы. Пострадавший мальчик с травмами разной степени госпитализирован в больницу.

Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прибор Драгера показал 1.00 промилле алкоголя в организме водителя. Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры водителю сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Ранее стало известно, что водитель "напился с горя", поскольку у его матери обнаружили коронавирус. Сами задержанные являются уроженцами Сум и Ровно.

Кроме этого, "Страна" писала, что недавно в больнице скончалась 39-летняя Алена Коломийчук, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на пешеходном переходе в Луцке. У нее осталось двое маленьких детей.