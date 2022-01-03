В Беларуси произошло масштабное ДТП. Там туристический автобус, в котором ехали россияне, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадал 41 россиянин, водитель легковушки погиб.

Об этом пресс-служба МВД Беларуси в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем в понедельник, 3 января, на 120-м километре автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины". Водитель машины Renault, обгоняя другой автомобиль, выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с пассажирским автобусом "Скания". В результате водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы.

На месте происшествия работают медики, сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

Как сообщает "БелТА", пострадал 41 пассажир (все они граждане Российской Федерации) автобуса. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска.

По предварительным данным, шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные легкой степени.

Ранее мы писали, что в России микроавтобус "Москва-Донецк" влетел в грузовик. В результате чего погибли три человека.

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