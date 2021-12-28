Во вторник, 28 декабря, на Прикарпатье произошла смертельная авария - автомобиль Ford Mondeo столкнулся с Mercedes-Benz Vito. В результате водитель легковушки и его пассажир погибли, а водитель микроавтобуса и его пассажир получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Происшествие случилось в Коломыйском районе. Водитель легковушки допустил столкновение с другим автомобилем. В результате аварии один из водителей и пассажир погибли, а другого водителя и пассажира с телесными повреждениями доставили в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливает следствие в ходе начатого уголовного производства", — пишут в полиции.

По данным правоохранителей, 28 декабря, приблизительно в 06:20, в местную полицию поступило сообщение о ДТП. Предварительно было установлено, что на участке автодороги Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга", который находится между населенными пунктами Снятын и Будилов, 24-летний водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на встречку. Он не смог избежать столкновения со встречным автомобилем Mercedes-Benz Vito, которым управлял 34-летний житель Снятынской ОТГ.

Вследствие столкновения водитель и пассажир Ford Mondeo погибли на месте. Кроме того, госпитализировали водителя и пассажира Mercedes-Benz Vito. Водителя Mercedes-Benz проверяют на наличие алкоголя в крови.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи в рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Ранее мы писали о том, что утром во вторник, 28 декабря, в Киеве, на проспекте Лобановского в сторону Севастопольской площади, произошла авария. Из-за этого движение на дороге было сильно затруднено.

Также вчера на автодороге Одесса-Николаев произошла авария, в которой столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль BMW. Пострадали пять из 11 человек, которые находились в маршрутке.