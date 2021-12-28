На Прикарпатье произошла авария, в результате которой погибли два человека. Фото: пресс-служба Нацполиции

Во вторник, 28 декабря, на Прикарпатье произошла смертельная авария - автомобиль Ford Mondeo столкнулся с Mercedes-Benz Vito. В результате водитель легковушки и его пассажир погибли, а водитель микроавтобуса и его пассажир получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Происшествие случилось в Коломыйском районе. Водитель легковушки допустил столкновение с другим автомобилем. В результате аварии один из водителей и пассажир погибли, а другого водителя и пассажира с телесными повреждениями доставили в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливает следствие в ходе начатого уголовного производства", — пишут в полиции.

По данным правоохранителей, 28 декабря, приблизительно в 06:20, в местную полицию поступило сообщение о ДТП. Предварительно было установлено, что на участке автодороги Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга", который находится между населенными пунктами Снятын и Будилов, 24-летний водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на встречку. Он не смог избежать столкновения со встречным автомобилем Mercedes-Benz Vito, которым управлял 34-летний житель Снятынской ОТГ.

Вследствие столкновения водитель и пассажир Ford Mondeo погибли на месте. Кроме того, госпитализировали водителя и пассажира Mercedes-Benz Vito. Водителя Mercedes-Benz проверяют на наличие алкоголя в крови. 

Обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи в рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП. Два человека погибли на месте

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП. Два человека погибли на месте

Ранее мы писали о том, что утром во вторник, 28 декабря, в Киеве, на проспекте Лобановского в сторону Севастопольской площади, произошла авария. Из-за этого движение на дороге было сильно затруднено.

Также вчера на автодороге Одесса-Николаев произошла авария, в которой столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль BMW. Пострадали пять из 11 человек, которые находились в маршрутке.

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